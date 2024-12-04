景順：南韓戒嚴令料未對經濟及金融市場造成長遠影響

南韓總統尹錫悅周二(3日)深夜宣布緊急戒嚴令，但數小時後便被國會否決。消息拖累南韓股票及韓圜兌美元下跌。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭解釋，這是自1980年以來，南韓首次進入戒嚴狀態，因此市場對此深感意外和負面，但仍相信事件只是很短的插曲，不太可能會對經濟及金融市場造成任何長遠的影響。

他認為，現有南韓內閣可能被重新洗牌，而且各方可能考慮啟動彈劾程序，相關情況仍在不斷變化，所以市場可能保持波動。不過，相信發生軍事行動的可能性甚微，因為公眾甚至是尹錫悅所在執政黨都反對軍事干預。

另外，他提到，南韓央行(Bank of Korea)貨幣政策委員會表示，將幫助穩定市場，並在有需要的情況下提供「無限流動性」。因此，看到由此造成的負面影響均被政府及央行積極的政策應對措施所抵銷，顯然會利好市場，但面對諸多不明朗因素，市場上行空間可能不大。

他又指，南韓國會議員已號召彈劾總統尹錫悅。回看2016年，即上一次總統朴槿惠被彈劾時，受惠於全球宏觀經濟背景穩健推動半導體需求上漲，2016至2017年南韓首爾綜合指數(KOSPI)反而表現不俗。這可能說明南韓市場更關注的是宏觀經濟和半導體周期，而不是國內的政治動亂。