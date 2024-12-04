凱基：美經濟放緩程度或超預期　2026年通脹恐升溫

凱基於環球市場展望中分析宏觀及美國市場，並指於成熟市場之中，美國經濟放緩程度可能比市場預估更明顯。歐元區與英國復甦弱於預期，增長趨勢有所改善。區內預料明年不如美國，但歐美差距在縮小。

展望談到，受資本支出不強拖累，美國製造業復甦偏弱，不過服務業超乎預期的強，是近半年經濟優於其他成熟市場的關鍵。不過美國儲蓄率降低，財務負擔加大，信貸消費動能將減弱，拖累明年美國經濟。

特朗普上場在即，凱基表示其四大政策包括減稅、加關稅、限制移民、放鬆金融管制，執行順序不確定，對整體通脹不利。該行預期限制移民與加關稅開始時間會最早，上半年主要受政策宣布影響拉高波動性，而美國經濟風險較高的時期還在下半年發生，政策變化決定第四季經濟能否改善。

美國就業與通脹雙目標風險大致均衡，2025年核心通脹或持續下降。然而特朗普提高關稅與反移民政策或導致商品與服務通脹回升，2026年或再次面臨通脹上升風險。美國回到充分就業狀態，非臨時工作的失業率正緩慢上升，可能拖累消費支出。

針對股市前景，該行表示美股在連續兩年AI熱潮推動下，整體已不便宜。未來板塊輪動主要表現於盈利預期改善，特別是在金融、原物料、工業、醫療領域。預期明年第一季可維持選舉後升勢，第二季開始反映政策風險及經濟下行的預期，下半年風險進一步加大。整體而言，上半年優於下半年。

該行續稱，共和黨全面執政或對債券投資不利，例如財政赤字加劇將增加發債成本、通脹上升將導致中長期債息走高、財政紀律不佳與長期通脹風險，將推高中性利率與期限溢價。因此，2025年中長期國債較不受青睞，反而短天期國債或高評級公司債或有不錯的收益率。整體而言，2025 年通脹風險提高與貨幣政策逆轉，或不利債券投資。