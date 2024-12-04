野村：對亞股明年初採謹慎立場　降南韓評級至中性

野村發表亞洲(撇除日本)市場明年展望報告，從自上而下分析，考慮到地緣政治及貿易緊張局勢加劇，關稅迫在眉睫，區內央行貨幣政策的支持力度不如以往，以及中國對財政刺激克制，該行決定對亞股2025年初採取謹慎立場，並予MSCI亞洲(撇除日本)指數明年底的基本情境預測750點。

整體而言，從目前至2025年底，該行預計MSCI(撇除日本)指數在基本情況下的回報率較低，這主要是由盈利增長推動，並預計回報率將在2025年回升。該行傾向於國內導向超過貿易為主的股份。區內建議增持印度、馬來西亞、台灣地區；該行予中性看法包括MSCI中國、印尼、MSCI新加坡及南韓，不過把其降級至中性。此外，該行維持低配地區市場包括菲律賓、泰國及MSCI香港。

該行指，對科技業保持增持看法，有選擇地看好醫療保健/旅遊主題；削減房地產投資信託基金/股息殖利率；在香港/中國維持槓鈴策略。野村又指，予中國市場「技術中性」(Tactical Neutral)的看法，建議挑選包括淨現金/強大的資產負債表公司，這些公司是更多回購、現金及股息的股份，以及一些遭受打擊的周期性復甦股票，包括面向結構性機會的股票。