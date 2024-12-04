分析：南韓黑天鵝突襲　料未掀大型拋售潮　惟韓圜恐波動

南韓昨(3日)晚突然制出戒嚴令這隻「黑天鵝」，令南韓股市及匯市顯著波動，也嚇窒全球金融市場。分析認為，政治不確定性令市場風險溢價提高，但預期不會引發大規模拋售潮，韓圜短期將持續波動。

凱雷認為，戒嚴令將加劇「韓國折扣」，但流動性承諾將抵擋劇烈拋售。儘管南韓總統尹錫悅的戒嚴令持續時間很短，但已經損害投資者對該國金融資產的看法，並可能損害南韓政府在全球指數中提升發達市場地位的努力，更可能延長「韓國折扣」的壽命，即相對於全球其他股票，南韓股票持續被低估。

凱雷集團全球研究和投資策略主管傑托馬斯時表示，預計未來會有更高程度的波動，當然，這實際上可能會加劇所謂的韓國折扣。一段時間內風險溢價將會升高，但認為，只要南韓政府維持對流動性的承諾，就不會出現劇烈拋售。

晨星亞洲股票研究主管Lorraine Tan表示，事件令韓圜曾跌1.9%，韓股ADR曾瀉約6%，惟南韓股市的拋售潮帶來逢低買入機會。所覆蓋的南韓公司的公允價值評估並未改變，認為這只是一個短期事件，股價走弱是一個選擇性買入的機會。

三菱日聯(MUFG)分析師Michael Wan表示，美國候任總統特朗普提出的新關稅政策，南韓將是受到關稅影響的國家之一。加上最新的事態發展，可能會進一步提高韓圜風險溢價，至少在政治明確穩定之前。