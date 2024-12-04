港府：積金易平台截至上月底已處理超過10萬宗行政指示

財經事務及庫務局局長許正宇回覆議員提問有關「積金易」平台。截至今年11月底，5名「先行者」及其管理的5個強積金計劃，包括約7,900個僱主帳戶及約26,2000個計劃成員帳戶(包括僱員及自僱人士)，已順利加入積金易平台，每一個僱主帳戶下平均約有33個計劃成員帳戶。這些僱主、僱員及自僱人士將陸續註冊積金易平台並開設戶口，以使用平台所提供的一站式電子化強積金管理服務。截至今年11月底，積金易平台已處理超過103,000宗行政指示。

另外，今年4月19日推出的積金易客戶服務熱線設有超過260條線，由55名職員專責接聽。截至11月底，客戶服務熱線合共接獲超過38,000宗查詢，每天平均處理超過400宗查詢，平均等候時間約為10秒。

為迎接其餘資產管理規模更大的強積金受託人於明年初開始陸續加入積金易平台，積金局及積金易公司會設立恒常的用戶小組，有系統地收集僱主及計劃成員在試用平台後對用戶介面／用戶體驗的意見，持續優化平台服務。同時，積金局及積金易公司亦正在策劃大型的線上及線下宣傳計劃，並將繼續與不同持份者，例如地區團體、行業商會、勞工團體、大型企業、中小企和公營機構等合作，向僱主及計劃成員宣傳和推廣積金易平台，讓他們在加入平台前已熟悉平台各項功能的具體操作。