地監局CEO韓婉萍年底卸任　任內兩項工作最難忘

地產代理監管局行政總裁韓婉萍將於今年年底卸任，她指出，在該局服務超過19年時間，認為完成自己所訂下的工作清單，其中，最難忘是與一眾發展商訂立一手住宅物業銷售約章，以及推動強制代理進行持續專業進修。

她指出，樂見地監局與代理由對立改善至合作關係，過去新盤銷售秩序欠佳，希望可以從源頭處理問題，遂訂立一手住宅物業銷售約章，加強包括「停賽」等罰則，在發展商配合下，改善銷售秩序。

此外，關於虛假樓盤問題，該局在2022至2023年期間，隨機抽查網上廣告1,300多次，其實違規個案只佔約3.5%，當中也包括寫錯實用面積等輕微情況，認為代理違規狀況實際上不算嚴重。惟市場對代理象形仍較負面，該局會繼續推動業界強制持續進修，提升質素及改善代理形象。

她又指，持牌代理人數持續下跌，但不是每名代理都能促成生意，自然流失屬正常現象。

地產代理監管局主席蕭澤宇補充，代理人數下跌，該局牌費收入亦會減少，事實上，為數不少的持牌人，只是因其他職位關係而投考牌照，但並不擔心目前情況，亦沒有計費增加牌費。