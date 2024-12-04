毛戈平勢成新股「凍資王」　部分券商孖展額度多過螞蟻

眾多券商中，以富途證券借出的孖展最多，達807億元，並超過該行2020年為「巨無霸」新股螞蟻集團借出的孖展300億元的紀錄。其次是輝立証券，借出350億元孖展額，信誠證券及耀才證券分別借出160億及90億元孖展。

值得留意的是，現時新股孖展借貸環境與當年有別。即使當時不少券商及銀行為吸客，紛紛以低息孖展作招徠，富途的息率乃全行最高，達3.98厘，而聯交所新股結算平台FINI出台後，大幅縮短定價至上市距離，變相孖展認購需借息的日數大減。普遍券商因而推出零息孖展認購優惠，令投資者近乎零成本認購新股。

毛戈平以每股招股價介乎26.3元至29.8元，發行7,058.82萬股，最多集資約21.03億元，每手100股，入場費3,010.05元，預期下周二(10日)掛牌。另外，今次獲6名基礎投資者撐場，合共認購1億美元。中金為獨家保薦人。早前有傳其國際配售已錄數倍超購。