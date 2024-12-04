經絡：放寬樓花按揭成數適時　料助過千名買家更易上會

金管局向銀行發出指引，放寬樓花物業最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次金管局為樓花住宅物業按揭貸款作出特別安排，做法適時，可協助早年以樓價高位購買樓花物業，並選用建築期付款的買家，解決因現時樓價回調約2成半，並未能額外籌措首期而未能上會的問題，估計能協助過千名樓花買家更易上會，另外，放寬供款入息比率上限亦可助買家更易通過入息審查。

根據土地註冊處資料顯示，2021至2023年一手私人住宅註冊宗數共38,368宗，而早幾年選用建築期付款的佔比亦有所上升，因此預計特別措施實際可幫助的人數或會更多。

曹提醒，置業涉及金額龐大，入市前應做好充足準備，以確保交易能順利完成。申請按揭時財政預算要鬆動，按揭成數避免「借太盡」，並預留多些資金，令前期開支更鬆動，及應對未來不確定的風險。此外供款亦要預鬆，經濟未完全復甦，置業時應該量力而為，審視自身供款及承受風險的能力，建議首置人士在有限能力下，可先向碼數較細的中小型單位入手，如日後有需要才考慮轉換更大的單位。