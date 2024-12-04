馬斯克死忠拒再All in Tesla　警告1929年股災將重演

曾被視為「馬斯克死忠」，比人稱「科技女股神」的伍德(Cathie Wood)持有更多特斯拉(Tesla)股份，而被喻為「最牛散戶」的廖凱原(Leo KoGuan)宣布，正削減對Tesla的持倉，並將資金投入至短期美國國庫券，又警告「我相信第三次世界大戰已經到來，1929年那樣的股市崩盤即將來臨」。

外媒報道，廖凱原是Tesla的第三大個人股東。據報，廖凱原自2019年起開始購入Tesla股票，截至去年5月已持有2,770萬股、佔Tesla總股數約0.9%，在個人股東持股排名中，僅次於Tesla行政總裁馬斯克及甲骨文行政總裁Larry Ellison。根據億萬富豪指數，Tesla股票是構成廖凱原135億美元財富的主要部分。

現年69歲的廖凱原生於印尼，曾在美國紐約接受教育，先後取得哥大國際關係碩士及紐約法學院法律博士學位，目前居於新加坡。早期他經營一家位於新澤西州的企業軟件公司SHI International並發迹起家。截至2021年，SHI收入已達115億美元。

廖凱原在社交媒體發文評論美國經濟，指現今美國政府債務超過36萬億美元，預算赤字2萬億美元，貿易赤字近1萬億美元。他擔心類似1929年的股市大崩盤即將到來。

報道指，廖凱原在股東投票中反對馬斯克的薪酬方案，也不再全押Tesla，並正出售Tesla股票，並買入3個月期美國國庫券。外媒指，廖凱原削減Tesla持股的舉動引來市場關注，意味着Tesla最重要的個人股東之一，對公司前景態度有重大轉變。