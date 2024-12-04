金管一次性放寬按揭成數　王美鳳：跌價12.5%內可零補上會

金管局推一次性樓花按揭安排，放寬建築期樓花最高按揭成數至8成。中原按揭董事總經理王美鳳表示歡迎，相信有關特別安排能即時幫助2021年至2023年期間選用建築期付款而現時準備上會的樓花買家，減少因估值下足而令上會困難及增加首期差額的負擔，減低因上會問題而面臨撻訂之風險。

王美鳳指出，有關特別安排下，有關期內樓花買家之物業估值若下跌幅度不多於12.5%，銀行按揭成數提高至8成後，樓花買家現可以毋須補付首期差額而完成上會。

例如買家於2023年7月以1,500萬買入一手樓花單位，現時估值下跌15%至1,275萬，以7成按揭計，買家可造按揭金額以成交價及估值之低者為準，可獲批按揭金額由1,050萬降至892.5萬，買家須補首期差額157.5萬，若未能解決首期差額或面臨撻訂風險；現容許銀行進一步提升按揭成數至8成後，買家可獲批的按額額增至1,020萬，買家毋須面對補付大額首期差額的問題。同時「供款與入息比率」上限由五成上調至六成，降低按揭門檻令貸款更易獲批。

王美鳳建議，樓花買家若希望避免日後樓價波動而上會時可能出現估值不足之風險，可考慮選即供付款辦法以降低風險，基於即供方式以當前估值即時申請上會，買家於簽合約後便申請樓花按揭貸款，當刻銀行已確定物業估值，成功審批後便可接着完成上會並開始供樓，單位落成時不論樓價有上落調整亦不受影響。