仲量聯行：新盤庫存料明年底緩和至供需較平衡水平

仲量聯行今日(4日)發表《香港住宅銷售市場綜述》指出，按過去一年的一手住宅成交量，推算現有一手私人住宅供應量，包括樓花及已落成項目未售出的單位數目，住宅市場已由2023年高峰期需時101.6個月消化新供應，回落至今年10月的78.2個月，預期新盤庫存將於明年底緩和至供需較平衡的水平。

報告指，房屋局預計未來三至四年將有約10.8萬個私人住宅單位供應，較2021年樓價高位時僅增加一成。住宅新供應由2021年12月時需時54.4個月消化供應量，急升至2022年的95.4個月，並於2023年見頂至101.6個月。最新數據則顯示，截至2024年9月已回落至78.2個月，反映新盤供應量高企的情況正改善。

該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，展望明年，若一手成交量能回復至每年1.8個單位，住宅新供應可望於明年12月降至只需58個月便可消化，接近2021年較為平衡時期的水平。

最值得注意的是，已批出土地上可隨時動工的單位數目的潛在單位數目已降至1萬個，為2012年有紀錄以來新低，預示中期存貨增長或會放緩。發展商通過調整施工時間表，改變項目用途，調節推盤步伐等，使實際供應過剩的程度或較統計數字所反映的更為溫和。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如認為，影響本港樓市的主要宏觀因素正緩和，儘管地緣政治不明朗，惟基本因素改善將為市場穩定帶來契機。