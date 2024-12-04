黃詠欣：樓按新措施可助部分買家脫困

金管局周三(4日)向銀行發出指引，推出一次性特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指出，於2021至2022年樓市高位購入樓花的建期買家處境艱難，在此期間銀行估價持續下滑，跟買家當初的買入價有落差，令買家獲批之按揭貸款額加上原來的首期還不足支付樓價，只好先靠自己掏腰包「抬錢上會」，以免撻訂收場。

而現時普遍樓花自開售至今其估價已下滑10至20%，買家「上會」時，或要籌措多數十萬元甚至更多以補回樓價與貸款額之差額。金管局是次的措施，相信有助部分建期買家擺脫目前的困境。

就金管局今日向銀行所發出的指引下，對於購買大額樓花物業(即1,500萬元以上的物業)的業主來說無疑是一件喜事。舉例說，以一個成交價5,000萬的物業作為例子，2021年買入時最多只能夠借2,500萬(50%)，如今金管局宣布不論物業價值，樓花的高成數按揭成數高達8成，變相貸款額最高可借3,200萬，比原先借貸額高，「上會」所需現金減少。而就1,500萬以内的買家，雖然按揭成數並無大轉變，但現時申請高成數按揭不用透過按揭保險申請，能夠即時節省保費，銀行亦能夠一次過審批，不用再透過按揭保險二審。至於「供款與入息比率」上限調整至6成亦能夠讓貸款人更容易達到銀行的入息要求，從而爭取更高的貸款額及減輕「上會」壓力。