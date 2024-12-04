香港會計師公會與北京註協續簽3年備忘錄　提升會計界競爭力

香港會計師公會與北京註冊會計師協會周三(4日)簽訂新一份合作備忘錄，加強雙方在會員服務、專業研討及人才培訓三方面合作，進一步提升香港會計業競爭力，為期3年。同時就京港兩地會計業界的最新發展、中小型會計師事務所的業務拓展、質素監控、人才培養等議題交流。

香港會計師公會會長歐振興表示，這標誌着雙方合作進入新的階段，將共同探討合作的新模式及新領域，推動優勢互補，為會員提供更優質的服務，引領會員在創新社會經濟下的專業發展，為會計行業培養高質素人才。

北京註冊會計師協會副會長兼秘書長劉軍希望，京港兩地會計師積極發揮專業智慧，共同推動兩地高質量發展，支持中國式現代化建設。

新一份合作備忘錄除了延續過往的合作基礎，雙方將加強區域合作，包括為京港會計師於兩地開設分支機構及開展業務等提供便利及支援，並探索建立執業機構交流合作機制，支持兩地會計師事務所拓展服務領域、開展合作項目及相互轉介客戶等。同時促進京港會計專業及人才的合作和交流。