投資客斥1080萬購太古城三房單位作收租

投資者出手買藍籌屋苑單位，以1,080萬元購入鰂魚涌太古城套三房單位收租，租金回報率料約3.4厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城12月暫錄約5宗買賣，其中紫樺閣低層C室，實用面積約897方呎，套三房間隔，望園景，以1,080萬元沽出，呎價約12,040元，新買家為投資客，以同類型單位市值租金約3.1萬元計，租金回報率料約3.4厘。

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣3座高層E室，兩房設計，實用面積約436方呎，成交價638萬元，呎價約14,633元，原業主原先叫價720萬元，期間分別調整了兩次出售價至680萬元，最終減價至638萬元售出，減幅約14%。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌華信花園高層C室，實用面積約445方呎，兩房間隔，新買家為外區客，睇樓後即與原業主進行洽購，單位原先叫價700萬元，累減至582萬元成交，呎價約13,079元。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣碧海藍天1座中層C室，實用面積約496方呎，兩房間隔，叫價約730萬元放售約兩個月後，獲外區客洽購，雙方議價後以約713.8萬元易手，呎價約14,391元，新買家為首置客。

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新界區

●美聯潘剛毅稱，馬鞍山銀湖．天峰8座高層C室，實用面積約539方呎，兩房設計，約3個月前叫價760萬元放售，買家為區內換樓客，議價後以745萬元承接，呎價約13,822元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田濱景花園3座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，望河景，成交價715萬元沽出，呎價約13,143元，原業主於1996年5月以314萬元購入上址。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山海栢花園2座高層F室，實用面積約572方呎，三房間隔，望海景，叫價850萬元，放盤逾1年，累減24萬元，獲買家以826萬元承接，呎價約14,441元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦龍苑C座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，叫價約490萬元，日前議價後未補價第二市場價450萬元易手，呎價約6,977元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山迎濤灣1座高層自製相連單位，實用面積合約1,463方呎，三房間隔，享海景，放盤1個月，叫價1,420萬元，減22萬元，最後以1,398萬元成交，呎價約9,556元。

●中原劉俊杰表示，沙田溱岸8號5座中層F室，實用面積約722方呎，套三房間隔，望內園景，叫價約1,250萬元，議價後以1,166萬元易手，呎價約16,150元，新買家為區內客。

●中原張禮傑稱，元朗朗景臺2座高層C室，實用面積約479方呎，兩房間隔，叫價460萬元，議價後以456萬元成交，呎價約9,520元，新買家為外籍人士，是次轉租為買。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊樂湖居14座中層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，獲區外投資客以415萬元購入，呎價約7,532元，以現時市值租金約1.35萬元計，回報率約3.9厘。

●置安居黃煒欣表示，屯門邁亞美海灣4座中層A室，實用面積843方呎，四房間隔，連露台，成交價700萬元，呎價約8,304元，原業主於2009年以315萬元購入，持貨約15年帳面獲利385萬元。

●美聯姚偉明表示，荃灣柏傲灣柏傲灣2A座中層A室，實用面積約1,254方呎，套四房設計，半年前原先叫價2,400萬元，區內換樓客議價後以2,228萬元承接，呎價約17,767元，原業主持貨約6年，帳面蝕34萬元。

●利嘉閣周志榮稱，青衣青怡花園6座高層C室，實用面積約547方呎，套三房間隔，望園景，有裝修，以560萬元成交，呎價約10,238元，原業主於2015年以約490萬元買入，約9年帳面獲利約70萬元。

●中原陳賢欣指，12月首3天東涌昇薈已錄約3宗買賣，其中9座高層A室，實用面積約1,159方呎，套三房連儲物房間隔，享內園景，吸引換樓客承接，經過一輪議價，由1,260萬元，減至1228萬元成交，呎價約10,595元。