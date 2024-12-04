羅兵咸主席康慕德：各界合作重要　增金融系統韌性　

會計師行羅兵咸永道全球主席康慕德(Mohamed Kande)周一(2日)在港出席活動時表示，當今複雜的環境中，監管框架必須穩健靈活，在促進創新的同時亦要確保穩定性。會計業界及監管機構必須密切合作，通過利用新技術、增加透明度、協調多樣化的監管方法，推進發展可持續和有韌性的金融生態系統。

他指，合作至關重要，又形容各方之間公開及透明的對話，「將為制定平衡和有效的政策鋪平道路」。

他提到，日益複雜的監管和不斷發展的科技，金融生態系統未來將面臨挑戰，而審計師在保證財務報告的準確性，以及向相關方確保財務資訊準確、可靠且符合監管要求方面發揮的關鍵作用。為應對相關挑戰，呼籲採取多管齊下的方法，促進資本市場信任的共同目標。

他認為，企業董事應繼續主動對公司報告的品質承擔責任，包括鼓勵他們的報告團隊採用新技術，以提升品質和效率。審計師應努力提供最高的審計質量，而監管機構則需要合作制定趨同的政策，並負責任地採用科技。

另外，10月正式執掌普華永道中國主席兼首席執行官的何睦寧(Hemione Hudson)也有到港出席同場活動。