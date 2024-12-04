發展商發掘客源　推公屋富戶付款方法

發展商積極開拓各類客源，黃大仙樓花項目最新推出針對公屋富戶的付款方法，並提供額外現金津貼吸引買家。另外，旺角現樓項目再錄1宗終止交易。

●何文田太子道西233號四房雙破頂價沽

●黃大仙薈鳴增針對公屋富戶新付款方法

●啟德澐璟兩房售1,381萬元

●元朗洪水橋滙都II累售100伙

●將軍澳天晉沽兩伙複式戶 單日吸金逾6,486萬

●啟德天瀧三房呎售約33,234元

●鰂魚涌FINNIE兩房成交價819萬

●堅尼地城KENNEDY 38一房成交價907萬

●旺角Larchwood錄終止交易