發展商發掘客源 推公屋富戶付款方法
2024年12月04日 22:06
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發展商積極開拓各類客源，黃大仙樓花項目最新推出針對公屋富戶的付款方法，並提供額外現金津貼吸引買家。另外，旺角現樓項目再錄1宗終止交易。
●何文田太子道西233號四房雙破頂價沽
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周三(4日)招標售出兩伙，包括有四房單位以逾3,014萬元雙破頂價沽出，呎價約29,010元。當中，16樓B室，實用面積1,039方呎，屬四房雙套間隔，成交價約3,014.1萬元，呎價為29,010元，成交價及呎價均創項目新高。
●黃大仙薈鳴增針對公屋富戶新付款方法
宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，周三(4日)修訂價單，新增針對公屋富戶的全新付款計劃，可享30%折扣率，並享有額外6.8萬元的現金津貼。同時，上調建築期付款計劃的回贈至最多6%。該公司執行董事程德韻表示，項目至今累錄150宗成交，總金額達7.2億元。為公營房屋買家而設的付款計劃，佔全盤成交逾50%。
●啟德澐璟兩房售1,381萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周三(4日)錄得第3A座18樓A室的成交，單位實用面積577方呎，屬兩房間隔，成交價1,381.91萬元，呎價約23,950元。
●元朗洪水橋滙都II累售100伙
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都II，由上月底開售至今售出100伙，套現逾4.2億元。集團執行董事關堡林表示，項目新近售出的單位包括第6座9樓B08室，實用面積431方呎，兩房間隔，以462.46萬元成交，呎價約10,730元。他續指，滙都II現時可售一房單位的折實入場價由336.44萬元，折實入場呎價由9,538元起。
●將軍澳天晉沽兩伙複式戶 單日吸金逾6,486萬
新鴻基地產(00016)旗下入伙多年的將軍澳天晉，周三(4日)售出兩伙頂層複式戶，單日吸金逾6,486萬元。其中3座48樓複式D室屬重售單位，實用面積1,410方呎四房，連平台及天台，最新連1個車位成交價逾3,243萬元，呎價為23,006元，做價較首次沽出時低逾700萬元。
●啟德天瀧三房呎售約33,234元
恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(4日)招標售出7座10樓A室，實用面積1,002方呎，三房間隔，成交價3,330萬元，呎價約33,234元。項目自10月中起以現樓形式推售後共沽出46伙，套現約18億元。
●鰂魚涌FINNIE兩房成交價819萬
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，周三(4日)錄得17樓B室，屬兩房間隔，以819.8萬元沽出，按單位實用面積364方呎計，呎價約22,522元。
●堅尼地城KENNEDY 38一房成交價907萬
●旺角Larchwood錄終止交易
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的旺角Larchwood，新近錄得1宗終止交易，涉及單位為12樓A室，實用面積250方呎，一房間隔，原本在去年4月以708萬元售出，當時呎價約28,320元，惟交易已於周二(3日)終止。