美股道指升271點　Salesforce漲逾一成

美股周三早段向好，道指升271點，報44,976點；標指升18點，報6,068點；以科技股為主的納指升131點，報19,612點。港股夜期報19,709點，跌77點；低水33點。

根據美國個人投資者協會(AAII)最新的情緒調查，39%的投資者表示他們看淡未來6個月的股市，這是自去年以來最悲觀的調查結果。

企業消息方面，道指藍籌股Salesforce股價大漲10.59%，報366.53美元；該公司季收入按年升8.3%；經調整純利按年增長12.23%至23.21億美元。

美國藥廠禮來的「減肥神藥」Zepbound在一項早期研究中，效用超越了其同業諾和諾德研發的Wegovy。在這次參照對比實驗中，使用Zepbound的人在72周內體重平均減輕20%；而Wegovy則僅為14%。這亦意味着，儘管Wegovy面世更早，打入了更多的市場，但Zepbound未來亦可能靠着其效用上的優勢在新市場中擊敗其他競爭對手。禮來股價早段曾升1.6%。

通用汽車(GM)披露，公司重組中國業務的舉動將會帶來最多約56億美元的虧損，包括在華合資業務減值約26億至29億美元；關閉工廠、架構重組等則另外產生27億美元的開支。相關文件指出，大部分的非現金虧損將於第四季入帳。通用汽車股價早段曾跌1.25%。