【東方日報產評】美元霸權赤裸裸　背道全球招苦果

美國候任總統特朗普未上任，但已在密鑼緊鼓籌組班底兼擬議新政策，除了繼續高舉貿易保護主義外，更要大打金融戰，明言除非金磚國家承諾不創造新貨幣或支持另一種貨幣取代美元，否則會對「損害美元」的金磚國家徵收100%關稅，顯然是毫不掩飾其不擇手段維護美元霸權之心，大有「逆我者亡」的霸凌氣燄。不過，這位政治家忘記了，美元霸權要靠惠及全球來成就，若與世界背道而行，無法如願的同時，更必自招回力鏢的懲罰。

相對而言，特朗普由再次競選總統開始，已一再強調要維護美元的世界儲備貨幣地位，並形容美元「若失去主導貨幣地位，將比輸掉戰爭更嚴重」。事實上，美國在國際貿易的佔比早已不再是獨大，而自俄烏戰爭美國將美元武器化，對俄羅斯施以金融制裁後，更多國際雙邊貿易選擇使用本幣交易支付結算來迴避制裁風險，而金磚國家更在籌謀成立更可靠更有利的新支付結算系統。可以想像，美國來自美元霸權褪色的壓力愈來愈大，但拜登政府一直未有大動作應對，所以特朗普說：「美國對此袖手旁觀的想法已結束」。

其實美國要對「逆美元者」施以100%關稅制裁，到底可行嗎？首先，若是美國人必須買的進口商品，美國人得準備更多錢去買，物價上升推高通脹也是必然，美國經濟要為此付出沉重代價；若不是美國人必須買的進口商品，基本上徵收100%關稅等於要斷鏈，交易不可能做成。少做美國生意固然有代價，但另一方面，也不可能不影響美國的國際貿易量和美元市場需求。

明知這樣亂徵高關稅，是損敵一千，自傷八百，都要去做，皆因美元霸權在衰落。要知道美元霸權是支持美國金融、科技與軍事的支柱，皆因美元霸權帶來巨大利益，可以說是美國的國家核心利益，支持美國享受超級經濟特權，既能對外實施掠奪，亦成為轉嫁危機的武器。本身為絕頂商人的特朗普深明此理，既然輸不起，就要設法還擊和維護。未來4年全球開打金融戰的概率極高，近期傳來美國政界開始將矛頭指向香港金融業，特朗普更開腔警告金磚國家別試圖設法取代美元，都是警號。

若美國要向華發動金融戰，離不開3招，就是限制中國使用美國主導的環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付結算系統、凍結中國在美資產，以及拒絕償付中國手持的美國債券。這3招理論上都可行，但實際上卻是下策。試想若全球貿易與製造大國不再使用美元，美元在貿易份額將跌還是升？若作為全球兩大美國海外債主之一的美債持倉被凍結，或拒絕償付美債，還有人相信美元是安全資產嗎？美元固霸若建基於與世界為敵，只怕固霸目的難成，卻加快霸權褪色。

天要下雨，娘要嫁人。若美國將美元武器化，更多經濟體將選擇以非美元包括歐元、日圓或人民幣結算。人民幣暫沒能力取代美元，亦沒必要有此想法，更多元化的貨幣體系，也許能更符合中國與世界的利益。