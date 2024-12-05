宏利：內地穩經濟措施惠及亞洲

特朗普當選美國下一任總統，將會在初期令亞洲經濟體受壓，因其貿易政策存在不確定性，包括可能加徵關稅。目前來看，關稅政策轉變的規模及緩解此類舉措而可能達成的「協議」仍有待觀察。

然而，中國自9月底以來積極推出支持增長的政策，包括備受期待的重組方案：將地方政府債務限額共提高6萬億元(人民幣‧下同)(2024至2026年期間每年兩萬億元)；以及在2024至2028年期間，從地方政府專項債券年度發行額度撥出8,000億元以解決債務問題，合共4萬億元。

雖然地方政府債務解決方案的規模大於預期，但由於市場在會議前抱有很大期望，因此對有關方案略感失望。具體而言，有關為銀行資本重組、消費和房地產業加推政策支持的詳細計劃仍在制訂階段。

儘管如此，當局已釋放明確信號，表示應會在明年推出更直接的財政刺激措施。預期中國信貸市場在年底前將在相對穩定的區間徘徊，尤其是考慮到市場對美國大選結果的整體反應相對平靜。

料華明年3月再出招

這些最新措施反映對抗通縮已成為當局的首要任務，應足以推動內地今年國內生產總值(GDP)增長接近5%的目標。展望來年3月舉行的「兩會」，內地政府在更深入評估新一屆美國政府對華貿易政策的潛在影響後，將更有能力採取足夠的財政貨幣措施來穩定宏觀經濟。整體而言，有關政策應有助緩減內地面臨的潛在風險，並使廣泛地區受惠。

除中國外，區內央行亦跟隨美國聯儲局放寬貨幣政策。鑑於央行有意維持貨幣穩定，減息步伐可能較為審慎。展望未來，中美兩國擴大財政政策，加上俄烏衝突有望解決，應可在明年為區內增長帶來支持。

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