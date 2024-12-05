許繹彬：「聖誕鐘炒滙豐」鐘聲再度響起

港股在踏入12月，一如對上兩個月一樣，亦是有個好的開局；恒指在首3個交易日累升380點；儘管昨日(4日)連升斷纜，微跌近4點收市，但仍能企穩在19,700點以上，看來好像似樣，可惜成交則只能維持在不足1,500億港元水平。成交的主要來源當然不用多言，「北水」仍是主導，更出現連續14日淨買入，為今年7月下旬以來最長的買入紀錄，從此數據來看，總算萬幸。

美國候任總統特朗普的行為可用「先聲奪人」來形容，儘管狂人至今仍未正式上任，但其言論足已令外匯及股票市場振奮，狂人近日再對關稅發表言論，但今次則語帶威嚇，揚言向棄用美元的金磚國家加徵100%關稅，美元隨即反彈，在強美元的形勢下，驅使人民幣兌每美元貶值情況更難以受控，離岸人民幣一度插穿7.3148，創一年低位。經常北上消費的港人最關注的每百港元兌人民幣匯價亦兌93.9元，可見人民幣非常疲弱。

筆者認為，即使港股本周可以擺脫跌穿19,000點的陰影，暫能成功突圍糾纏多時的10天線(約19,457點)，但在成交持續萎縮下，此「突圍」未有用作談論未來走勢的空間，反而只能評為年尾粉飾工作的一部分；加上踏入12月，將會是普世歡騰的聖誕假來臨，一般而言，基金經理均會在投資市場上放慢手腳，準備迎接長假來臨。在此因素下，全球股票市場可能會出現牛皮局面。港股更要面對內地股票市場的走向，內地資本市場暫時仍受制於人民幣持續貶值的陰影。

人民幣的貶值確實不能忽視，長遠來看當然是令內地出口競爭力提升，但面對經濟仍未走出谷底下，眼前要面對的就是人民幣資產的直接影響，因國民的身家會因貶值而縮水，從而令內地多次提倡救內需及振興資本市場的措施，在人民幣貶值下均成為重要的阻力，令經濟復甦之路明顯會大打折扣，更會直接影響資金流入股票的力度；如情況未有改變，加上聖誕假將至，港股的成交有可能會進一步萎縮，走勢更難測。

如有反彈，相信乃是因市場小道消息所致，例如本周二(3日)下午，恒指突然止跌拗腰回升，回升原因是市場傳出內地將於下周三(11日)起召開中央經濟工作會議，有傳會議內容可能涉及新一輪救市方案。消息一出，只能用一句「橋唔怕舊最緊要受」來形容這次反彈，但最終亦是同一番說話「未有成交配合」不能作準；現階段希望10天線(即19,457點)能守穏。