標普信評：明年內房銷售額跌幅料收窄到5至10%

標普信評預期，在內地密集利好政策推動下，2025年全國商品房銷售額跌幅將顯著收窄，預計將下降5至10%，全年銷售額將介乎8.7萬億至9.2萬億元人民幣。

標普信評發表報告，估計在內地貨幣化安置等政策托舉下，明年一、二線城市商品房交易額可能將先行止跌企穩；價格或將在2026年企穩，企穩前價格仍有5至8%下跌空間；三線及以下城市在2025年仍將價量齊跌，銷售額料跌約15%，低線城市樓市供需失衡仍是房地產市場全面企穩的重要掣肘。

報告預計，100萬套貨幣化安置政策開始實施後，2025至2026年將會平均釋放4,000萬至5,000萬方米的置業需求，會對市場銷售形成較顯著的提振作用。

報告認為，收儲未售商品房用於保障房，或將是短期內改善低能級城市市場狀況的主要動力，惟考慮到收儲條件相對嚴格，其在2025年大規模落地的機會不高；加上房企參與的難度高，因而限制此政策推動低能級城市去庫存的效果。

標普信評預計，2025年行業整體仍會面臨較為嚴峻的流動性考驗，需重點關注非國有企業融資環境的改善情況，以及其房地產資產的充足程度。房企的槓桿水平料將繼續走高，流動性緊張程度也會進一步上升。