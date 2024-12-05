郭家耀：港股繼續區間上落　美圖上升空間有限

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，美國11月「小非農」ADP私人職位增長較預期疲弱，加強市場對聯儲局加息的預期，隔晚美股三大指數齊創歷史新高。不過，外圍氣氛利好，對港股刺激作用有限，美元持續強勢，投資者憂慮人民幣貶值對中資股的影響。另外，市場亦觀望內地即將舉行的重要會議，會否再推出刺激經濟政策。港股短期難有突破，料恒指在19,000至20,000點區間上落為主。

金管局向銀行發出指引，推出一次性樓花按揭特別安排，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求。郭指出，近年樓價從高位回落，部分購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到物業估價低於成交價的情況，面臨額外籌措首期的困難。金管局今次措施，有望減低「撻訂」風險，但相信對整體樓市幫助有限，市場仍關注息口去向，以及地產商銷售能否回暖，投資者入市信心審慎，料是次消息對地產股刺激有限。