澳洲會計師公會：63%高管料明年經濟有增長　惟3成憂需求弱

澳洲會計師公會調查顯示，本港企業對明年香港的經濟前景和商業信心改善，63%受訪高級管理人員和會計專業人士預計明年本地經濟增長，按年增加14個百分點，而自己所在公司的收入將在明年錄得增長，擴展計劃亦變得更積極，招聘意向更創2020年以來最高水平。

大中華區分會會長葉耘開表示，本港經濟和商業信心預計在來年穩步改善，受惠中央和香港政府推出的刺激措施持續提升市場氣氛，減息周期亦提振企業信心，但外部不確定因素持續令旅遊零售等行業受壓，企業必須不斷創新產品和服務與交易模式，經常與顧客溝通，更了解香港及其他地區的消費趨勢。

調查顯示，有58%受訪者預期明年身處的企業將增聘人手，按年升20個百分點，整體約21%預期不變，而大型企業明顯更積極擴充人手，預期會增加僱員的有64%，遠高於中小企業的14%。另有62% 預期薪酬將會增加，按年增加8個百分點。

另外，有27%受訪者認為身處的企業明年商業策略重點為拓展新市場或增加海外業務活動，有26%認為是創新和科技，兩者都按年升7個百分點。有27%認為是成本管理，但按年大幅回落12個百分點。

不過，有27%受訪者反映，消費需求疲弱是明年面臨的主要挑戰，其次為現金流緊缺、人才短缺和營運成本上升。

澳洲會計師公會在10月10日至11月19日期間，訪問了568名香港的高級管理人員及會計和金融專業人士，其中80%在企業中擔任高層管理人員、非執行董事、獨資經營者或其他高級職位。