差估署：首10個月私宅落成1.46萬伙　僅達全年目標65.7%

差餉物業估價署今日(5日)公布最新數字，今年首10個月私人住宅落成量為14,636伙，較去年同期增加4,066個單位，升幅約38.5%，而相比全年目標22,267伙，暫達標約65.7%。

至於，10月私人住宅落成量3,715伙，較9月的1,299伙上升逾1.8倍，為去年11月後最大單月升幅。

分區統計方面，10月私宅落成單位以九龍區佔多，達2,060伙，為去年11月後最多，按月顯著上升約59%。新界區則有1,655伙落成，則為今年1月後最多，該區9月為零供應。而港島區10月再次出現零供應，為今年第5度。

另外，以各類型面積單位落成量計，仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，今年截至10月累錄7,171伙，較去年同期的5,702伙，上升約25.8%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，暫有5,986個單位落成，按年同期亦漲約61.2%。

而按年跌幅最大類別為實用面積約753至1,075方呎中型單位，落成量共608伙，較去年同期下跌約32.2%。至於實用面積約1,076至1,721方呎中大型戶，有663個單位落成，則按年大增逾4.8倍。