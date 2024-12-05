數碼基礎設施公司Colt拓展在澳洲悉尼的網絡

全球數碼基礎設施公司Colt Technology Services (Colt)宣布繼今年6月擴大在6個東南亞國家的業務後，在第四季度擴展其在澳洲悉尼的網絡，直接接入當地約250座商業建築和20多個數據中心。透過是次拓展的光纖網絡連接，Colt將能夠為當地及全球300間在悉尼設有辦公室的企業提供服務。

該公司早於2018年推出國際連接服務至悉尼，並於2022年8月進一步優化其網絡，將澳洲證券交易所與新加坡交易所之間的時延大幅降低至87 毫秒，當時更被認為是全球業界最快的數據傳送時間。

Colt以往一直透過其他授權營運商來支援悉尼本地接入服務。隨着此次擴張，Colt現可在其數碼基礎設施上提供端到端服務，讓客戶能夠縮短服務交付時長、更好地管理和控制網絡，從而改善客戶體驗及提供更具競爭力的定價。

是次擴展旨在滿足對頻寬、按需服務和網絡靈活性日益增長的需求，尤其是對於人工智能、機器學習、金融科技和大數據等需要高頻寬的企業。Colt將提供高達400Gbps的城域網連接和高達10Gbps的國際連接，並預計到2028年全球約有300間客戶企業將受益於此基礎設施。