3英國與Vodafone合併計劃獲英國監管提出條件

為保護客戶免受價格上漲影響，3英國與Vodafone英國將必須承諾保留某些現有的移動套餐和數據計劃至少3年，包括它們的子品牌的套餐和計劃。

CMA獨立調查小組主席Stuart McIntosh 表示：「我們相信，如果我們的擔憂得到解決，這筆交易有可能有利於英國移動產業的競爭。從長遠來看，具有法律約束力的網路承諾將促進競爭，而額外的措施將在網路升級的同時保護消費者和批發客戶。」

兩間公司在一份聯合聲明中認為，該公告「為本次合併獲得最終批准提供了一條途徑」，又解釋，本次合併是「一個千載難逢的機會，可以改變英國的數位基礎設施」因相關基建明顯落後於歐洲同業，並使超過5000萬英國客戶受益於更好的移動體驗。這兩家公司分別是英國的第三和第四大運營商，如果合並完成，將擁有超過2700萬用戶。