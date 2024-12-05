渣打人幣環球指數連跌3個月　回到今年2月份水平

渣打全球研究推出的渣打人民幣環球指數(RGI)評估人民幣全球使用狀況，10月，指數由7月錄得的新高5,316，連跌3月至4,836，回到2024年2月的水平，指數年初至今漲幅也收窄至6.3%(2024年前7月漲幅為16.8%)，人民幣環球指數回落主要受「離岸人民幣外匯交易」以及「跨境人民幣支付」下降拖累。

特朗普勝選後人民幣貶值預期加重，該行預期前一指標很快將會出現反彈。9、10月份SWIFT人民幣支付佔比顯著下降，但這一點並未在其他人民幣跨境流動指標中有相應體現。例如，10月人民幣結算貨物貿易額在中國貨物貿易總額中的佔比穩定在27.6%，超過三季度平均佔比26.8%和二季度平均佔比27.2%；由於北向股市資金流改善，「外資持有在岸資產」仍為RGI環球人民幣指數的正貢獻項。此外，在強勁債券發行勢頭帶動下，預計離岸人民幣債券市場即將錄得年度新高。

儘管特朗普2.0時代匯率和關稅前景仍不確定，該行認為，當前不必對人民幣國際化趨勢過慮。如果將特朗普1.0作為參照，多元化需求早已取代人民幣升值，成為人民幣國際化的推動力量。特朗普在第一任期內針對中國加征關稅，引發全球供應鏈重新布局，促進了南南貿易發展，並由此助推人民幣貿易結算規模增加。中國進一步開放在岸市場，亦有助於在岸市場在人民幣顯著走低期間吸引境外投資者。相信在中美關係或進一步趨緊的大環境下，中國在砥礪奮進中獲得了寶貴經驗。