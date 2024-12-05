瑞銀報告：亞太區億萬富豪981名冠全球　香港擁有...

瑞銀發布《瑞銀億萬富豪報告》顯示，在2015至2024年期間，全球億萬富豪的總財富增長達121%，從6.3萬億美元增加到14萬億美元，期間億萬富豪的數量增長了一半以上，從1,757人增加到2,682人。2024年，有1,877名白手興家的億萬富豪，而805名則屬跨代傳承。

亞太區擁有981名億萬富豪，數量為全球最高，佔世界億萬富豪總人口的37%，領先於擁有973名億萬富豪的美洲。過去十年間，亞太區億萬富豪的財富增長141%。在2023至2024年期間，亞太區的金融服務為財富增長最快的行業，增長21.8%，其次是科技，增長7.8%。分地區而言，在2024年，中國億萬富翁人數從去年的520人下降到427人，財富從1.8萬億美元，下降20%至1.44萬億美元。香港億萬富翁則由68人增加至74人，他們的財富增長1.4%。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管楊靜怡表示，亞太區擁有981位億萬富豪，為全球擁有最多億萬富豪的地區，佔全球億萬富豪總數近40%。自2020年以來，我們亦看到每15名億萬富豪中就有一名遷移至如新加坡、美國、瑞士及阿聯酋等市場。

雖然過去十年出現了地域性差異，但科技企業家在全球經濟中卻發揮着愈來愈大的影響力，導致科技億萬富豪的財富增長速度是所有行業中最快的，從2015年的7,889億美元增加到2024年的2.4萬億美元。

以地區來看，美國億萬富豪在2024年錄得最大的收益，鞏固了該國作為全球億萬富豪企業家首選的地位。他們的財富增長超過四分之一（27.6%），達到5.8萬億美元，佔全球億萬富豪財富的40%以上。美國億萬富豪數量增長約一成（11.2%）至835人。美國新增了101位億萬富豪，數量遠遠超過財富跌破10億美元的20人。

在整個美洲地區，億萬富豪的數量從867人增加至973人，他們的財富增長了四分之一以上（26.9%），達至6.5萬億美元。在歐洲、中東和非洲地區，西歐的億萬富豪總財富增長了16%，達到2.7萬億美元，部分原因是瑞士億萬富豪增長了近四分之一（23.8%）。西歐億萬富豪的人數從456人攀升至495人。在中東和非洲，阿聯酋億萬富豪的總財富錄得39.5%增長，達到1,387億美元，其中億萬富豪的數量增加1人，達到18人。