ONE STANLEY夥拍代理推出置業優惠

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，夥拍代理推出置業優惠。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目佔約六成買家為本地客，當中不乏家庭及家長客，其餘佔約四成為內地買家。

為配合銷售，美聯物業於港島南區設立項目旗艦專門店，同時為項目頭排洋房買家，提供全新子女卓越教育基金優惠，由即日起至12月31日，透過該行選購項目指定一手洋房的首3名買家即可獲得，每位價值約250萬港元，總值約750萬元。

美聯物業港島區董事李頌賢表示，隨着政府全面撤辣，加上容許投資移民購買豪宅，今季截至11月底，全港逾5,000萬元的一手成交量錄得約124宗，較第三季約73宗上升約七成，已創出自2018年第二季後的逾6年半新高。

而今年首11個月同類大額一手成交量錄約381宗，已較去年全年約200宗大升逾九成，相信今年同類買賣將創2013年一手住宅物業銷售條例生效後的有紀錄新高。

美聯物業首席區域營業董事方富義表示，根據該行統計，港島山頂南區傳統超級豪宅區於10月及11月，共錄得約21宗買賣成交，當中佔14宗為逾5,000萬元成交。

過去兩個月區內錄得4宗一手買賣，而當中佔2宗為ONE STANLEY成交，包括1宗分層戶及1宗洋房戶成交，涉及金額分別6,752萬元及9,614萬元。