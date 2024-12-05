上月10個新盤批預售涉5521伙 按月勁升2.3倍
2024年12月05日 17:52
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地政總署今日(5)公布，11月批出10份住宅樓花預售同意書，涉及單位共5,521伙，較10月的1,633個單位，按月大幅上升約2.38倍。其中以將軍澳日出康城兩個項目共2,550伙最多。
兩個獲批預售的日出康城項目，包括第13A期及13B期，同由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)、嘉里建設(00683)及招商局置地(00978)等合作發展，分別涉及單位1,284伙及1,266伙；預計關鍵日期同為2027年3月31日。
其次是萬科香港的大埔馬窩路19號第2期及第3期亦准賣樓花，分別提供682伙及565伙，預計關鍵日期同為2026年7月31日。
另外，啟德發展區亦有多個住宅項目批出預售樓花同意書，其中，長實集團(01113)旗下區內承豐道16號的Victory Blossom第1期，涉及單位307伙，預計關鍵日期為2027年2月26日。集團營業部首席經理郭子威表示，市場推廣工作正密鑼緊鼓準備中，預計將成為2025年「頭炮」項目。項目擁有維港海景，定價將參考維港兩岸新盤呎價。
區內新鴻基地產(00016)的天‧璽天第2期，亦獲批預售，提供單位584伙，項目預計關鍵日期為2025年6月30日。香港房屋協會位於沐縉街2號第2期，屬資助出售房屋項目，涉及單位700伙，預計關鍵日期為2027年3月31日。
至於，九龍倉集團(00004)的九龍龍翔道188號第1至3期，合共133伙，預計關鍵日期為2024年12月31日。