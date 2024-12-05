上月10個新盤批預售涉5521伙　按月勁升2.3倍

地政總署今日(5)公布，11月批出10份住宅樓花預售同意書，涉及單位共5,521伙，較10月的1,633個單位，按月大幅上升約2.38倍。其中以將軍澳日出康城兩個項目共2,550伙最多。

其次是萬科香港的大埔馬窩路19號第2期及第3期亦准賣樓花，分別提供682伙及565伙，預計關鍵日期同為2026年7月31日。