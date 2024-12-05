大華繼顯：明年上半年市場波動恐加劇 推薦17隻中港股
2024年12月05日 17:59
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大華繼顯發表大中華區市場策略報告，指出未來一年焦點在內地「去風險」及美國向中國施加「脫鈎」壓力，認為市盈率有受壓風險。該行預期，明年MSCI中國指數目標68點，意味較目前水平約有6.5%上升空間，此基於預測7%每股盈利增長及10.5倍市盈率；下行目標為51點，基於貿易戰全面爆發情境。
該行預期，明年上半年市場波動加劇，由於美國揚言提高關稅，新一輪與中國的貿易再平衡將開始，故預計中國將續推出刺激增長支持政策，以抵銷風險，該行明年上半年偏好內需導向及政策受惠者股份。此外，該行預期明年內地經濟溫和按年增長4.2%，原因是零售銷售及固定資產投資情況逐步改善。
股份方面，大華繼顯建議「增持」通訊服務、非必需消費品、資訊科技、房地產；「減持」能源、醫療保健和工業。推薦17隻股票，包括阿里健康(00241)、中國海外發展(00688)、中國建築、德賽西威、福耀玻璃(03606)、吉利汽車(00175)、海爾智家(06690)、大族激光、京東物流(02618)、美團(03690)、蒙牛乳業(02319)、平保(02318)、騰訊(00700)、攜程(09961)、小米(01810)及紫金礦業(02899)等。當中，騰訊目標價570港元；美團目標價222元；吉汽目標價23元。