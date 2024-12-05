大華繼顯：明年上半年市場波動恐加劇　推薦17隻中港股

大華繼顯發表大中華區市場策略報告，指出未來一年焦點在內地「去風險」及美國向中國施加「脫鈎」壓力，認為市盈率有受壓風險。該行預期，明年MSCI中國指數目標68點，意味較目前水平約有6.5%上升空間，此基於預測7%每股盈利增長及10.5倍市盈率；下行目標為51點，基於貿易戰全面爆發情境。

該行預期，明年上半年市場波動加劇，由於美國揚言提高關稅，新一輪與中國的貿易再平衡將開始，故預計中國將續推出刺激增長支持政策，以抵銷風險，該行明年上半年偏好內需導向及政策受惠者股份。此外，該行預期明年內地經濟溫和按年增長4.2%，原因是零售銷售及固定資產投資情況逐步改善。