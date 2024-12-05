滙控重組公布一系列高管任名　歐柏賢主理IWPB業務

完成架構重組的滙豐控股( 00005 )公布一系列高層任名，歐柏賢(Barry O'Byrne)將主理國際財富管理及卓越理財(International Wealth and Premier Banking, IWPB)業務，繼續經營全球私人銀行、資產管理和保險3大業務，並新成立財富和卓越理財解決方案團隊，及設立的首席商務辦公室。

環球私人銀行及財富管理行政總裁詩文慧(Annabel Spring)將於今年底離任，Gabriel Castello將任命為臨時行政總裁。

另外，滙控將為IWPB業務設立首席商務官(Chief Commercial Officer)和美洲及歐洲IWPB業務主管。首席商務官將負責財富管理業務的策略、客戶體驗、ESG、數據分析等工作，該職位將設於香港；上述職位正處於招募過程。

其他3個分部方面，Michael Roberts將主理西方市場(HBEU)及企業和機構理財業務；「滙豐英國」(HSBC UK)則繼續由現任行政總裁Ian Stuart負責；香港及中東業務則由現任亞太區聯席行政總裁廖宜建及Surendra Rosha負責，林慧虹及施穎茵續出任滙豐香港及恒行銀行行政總裁一職。