東亞蔡永雄料聯儲局本月降息0.25厘　明年再累減1厘

市場對美國減息預期有所降溫，東亞銀行首席經濟師蔡永雄認為，美國聯儲局的貨幣政策立場將轉趨中性，實際減息步伐將以數據為依歸，預期12月將減息0.25厘，而2025年每季減0.25厘，即明年累減一厘，聯邦基金利率目標範圍將降至3.25至3.5厘。

美聯儲認為勞工市場不再是構成通脹壓力的因素，他預期，當地通脹明年會逐步回落，惟降至目標水平2%仍需要時間，而美國放慢減息亦會制約其他央行減息空間。

蔡氏指，今年是中國經濟轉型的一年，隨着9月中央推出一系列刺激經濟措施，相信今年可以實現經濟5%左右的目標，預期當局未來「加碼」，明年經濟增長約4.8%。

他指，美國候任總統特朗普或推出針對中國的政策，上一次關稅措施可見，中國的出口貨品價格未見下跌，徵稅大多由美國買家承擔，但可能影響出口量，故關稅對實際經濟影響難料，認為中國目前仍有足夠減息降準及政策空間，以應對外圍環境的變化。

他又指，中國正加大政策力度，以提升市場對房地產市場的信心，包括加快去庫存，有助穩定樓市，並減弱房地產對經濟的負面影響。同時，當局透過更多政策措施和改革，以釋放消費、製造業升級及科技創新的增長潛力，推動中國經濟持續向高質量發展。