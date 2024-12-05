愉景新城三房9個月累劈182萬　僅售618萬元

臨近年底，二手業主紛紛劈價出貨，荃灣愉景新城三房單位，放盤約9個月，累減182萬元後，以618萬元成交，減幅達約22.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑稱，鰂魚涌南豐新邨5座高層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望園景，最新以460萬元售出，呎價約11,765元，原業主於2010年以281萬元購入，持貨約14年帳面獲利179萬元。

●中原潘浩其表示，鰂魚涌太古城12月暫錄約6宗買賣，其中衛星閣高層B室，實用面積約580方呎，兩房間隔，望園景，叫價828萬元放售，最終以788萬元沽出，呎價約13,586元，新買家為用家。

●中原李宗恩指，北角半山寶馬山花園7座中層C室，實用面積約845方呎，套三房間隔，享池景及海景，以1,375萬元沽出，呎價約16,272元，新買家為區內分支家庭。

●利嘉閣劉玉麟稱，跑馬地榮慧苑低層A室，實用面積約835方呎，套三房間隔，區內客見上述放盤即約代理睇樓，議價150萬元，最終累減至1,150萬元連車位成交，呎價約13,772元。

●美聯姜玉清指，南區貝沙灣6期5座低層C室，實用面積約1,029方呎，套三房及士多房間隔，擁海景，原業主連租約放售，獲長線收租投資客垂青，並以2,150萬元購入，呎價約20,894元。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，西南九龍匯璽5B座低層J室，實用面積約346方呎，一房間隔，買家以635萬元承接，呎價約18,353元，原業主於2019年以868.8萬元購入，持貨約5年帳面虧蝕約233.8萬元，貶值約26.9%。

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新界區

●美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城10座中層E室，實用面積約581方呎，三房設計，9個月前叫價800萬元放售，因應市況將叫價回落至650萬元，上車客見上址叫價興兩房戶相若，議價後以618萬元承接，呎價約10,637元。

●美聯姚偉明指，荃灣柏傲灣2B座高層E室，實用面積約306方呎，開放式設計，約4個月前叫價550萬元，區內上車客議價40萬元後，以510萬元承接，呎價約16,667元。

●中原吳家威稱，東涌東環2A座高層5室，實用面積約389方呎，一房間隔，叫價460萬元，減價5萬元，以455萬元易手，呎價約11,697元，新買家為投資客，原業主於2017年3月以435.48萬元買入，約7年帳面賺19.52萬元。

●利嘉閣彭錦添指，房協青衣綠悠雅苑3座中層F室，實用面積約696方呎，套三房房間隔，未補價第二市場以710萬元易手，呎價約10,201元，屋苑現有約17個放盤，入場費433萬元。

●中原譚榮輝指，青龍頭豪景花園1座高層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，享全海景，叫價340萬元，放盤一個月，減價35萬元，以305萬元沽出，呎價約8,356元，低市價約5%。

●祥益黃文樂指，屯門居屋新圍苑F座低層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，新買家為同屋苑租客，原業主有意移民，願意減價29萬，決定由租轉買，已補價自由市場以276萬元購入，呎價約6,883元，稍低於市場價。

●祥益黃慶德表示，屯門慧豐園2座中層B室，實用面積約646方呎，套三房間隔，新買家是外區退休人士，物色物業作退休後居住，經議價後，獲減價10萬元，決定一筆過以558萬元購入自住，呎價約8,638元。

●利嘉閣黃肇雯指，天水圍居屋天盛苑E座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家為外區客，單位未補價第二市場叫價550萬元，多次議價後，以445萬元售出，呎價約6,846元。

●中原林頌宜稱，元朗尚悅12座高層K室，實用面積約411方呎，兩房間隔，享園景，叫價405萬元，減價2萬元，以403萬元沽出，呎價約9,805元，新買家為上車客，原業主於2016年8月以418萬元買入，約8年帳面蝕15萬元。

●中原賴作智表示，上水龍豐花園A座中高層8室，實用面積約326方呎，兩房間隔，叫價390萬元，放盤不足兩星期，減價17萬元，以373萬元沽出，呎價約11,442元，新買家為同區分支家庭。

●美聯葉容生指，上水皇府山8座中低層F室，實用面積約724方呎，套三房設計，早前叫價407.9萬元，獲區內換樓客議價後以725萬元承接，呎價約10,014元。

●世紀21奇豐蔡惠娟稱，粉嶺公屋祥華邨祥樂樓中層4室，實用面積約423方呎，兩房間隔，望內園景，放盤8個月，未補價第二市場叫價268萬元，獲同區買家洽購，減9價3萬元，終以175萬元成交，減幅達約34.7%，呎價約4,137元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城18座高層F室，實用面積約484方呎，三房間隔，放盤3個月，叫價630萬元，累減80萬元，減幅約12.7%，以550萬元成交，呎價約11,364元。

●世紀21奇豐李嘉文指，馬鞍山夾屋雅景臺4座高層E室，實用面積約606方呎，套三房間隔，望園景，放盤約8個月，自由市場叫價648萬元，減幅約5.9%，減38萬元，獲買家以610萬元承接，呎價約10,066元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園4座中層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，叫價約598萬元，日前議價後以553.8萬元易手，呎價約13,000元，新買家為上車客，原業主於2018年以600萬元購入，約6年帳面蝕讓約46.2萬元。

●美聯林健偉稱，將軍澳居屋欣明苑欣梅閣低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價270萬元放盤，放盤約3年獲洽詢，略議價2萬元，綠表客以268萬元承接自住，呎價約6,683元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳公屋景林邨景棉樓高層8室，實用面積約485方呎，兩房間隔，去年初於已補價自由市場以480萬元放售，期間以$13,800元租予區內家庭，租約至明年初，終以358.8萬交吉售出，累積減幅約25%，呎價約7,398元。

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