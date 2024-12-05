旺角單幢新盤或農曆新年前開售 掃管笏樓盤會所曝光

發展商持續推盤攻勢，旺角全新單幢新盤於周四(5日)公布戶型分布，有機會於農曆新年前推售。至於屯門掃管笏樓盤今日首度開放會所供傳媒參觀，本月展開新一輪銷售。

旺角基隆街項目命名為UPPER PRINCE 或農曆新年前推售

●市區單幢全新盤部署推出，樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，旗下旺角基隆街項目命名為UPPER PRINCE，項目有機會於農曆新年前推出，首批單位或以優惠價推出。

同時，項目今日亦公布戶型分布，集團項目銷售及市場總監孫慧茹表示，項目提供139伙，主打一房佔78伙，比例超過一半，實用面積約250至350方呎。開放式單位設有20伙，實用面積約220方呎，至於兩房及三房單位各有14伙，實用面積約360及490方呎，另提供13伙特色戶，面積由約200至490方呎，相信可迎合不同買家需要。

周佩賢補充，旗下同區Elize Park暫售出34伙，佔全盤單位超過6成，餘下單位集中於高層及特色戶，預計明年首季開放現樓。

掃管笏凱和山住客會所曝光 最快下周開放2新示位

她續稱，部署最快下周開放兩個全新示範單位，本月展開新一輪銷售。項目住客會所Club MORI預計下月啟用，並於周四(5日)首度開放予傳媒參觀。

住客會所連園林面積共約4.7萬方呎，提供27項設施，包括室內運動場、室內游泳池、健身室、兒童遊樂室、宴會廳及燒烤場等。項目亦正申請接駁專車，往返項目及屯門港鐵站。

此外，集團等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，目前餘下65個單位，將部署重推12伙複式戶。樓盤至今售出743伙，涉及金額逾153億元，平均呎價約32,760元。

泛海關堡林：減息「供抵過租」吸引買家入市 滙都II再沽兩伙

售出單位包括6座7樓B08室，實用面積431平方呎，兩房間隔，以457.59萬元成交，呎價約10,617元。同座3樓A05室，實用面積445方呎，兩房間隔，亦以425.79萬元沽出，呎價約9,568元。

他指出，整個滙都項目於12月首5天已錄12宗成交，滙都I佔一伙、滙都II錄得11伙，現時滙II可售單位尚餘69伙，折實入場價336.4萬元，呎價約9,538元起。

啟德海灣第1期兩房戶由內地客斥1033萬元承接

買家為內地客，認為現時香港樓價低水，看好啟德區發展，購入單位作投資用途。

ONE STANLEY夥拍代理推出置業優惠

●建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，夥拍代理推出置業優惠。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目佔約六成買家為本地客，當中不乏家庭及家長客，其餘佔約四成為內地買家。

為配合銷售，美聯物業於港島南區設立項目旗艦專門店，同時為項目頭排洋房買家，提供全新子女卓越教育基金優惠，由即日起至12月31日，透過該行選購項目指定一手洋房的首3名買家即可獲得，每位價值約250萬港元，總值約750萬元。

美聯物業港島區董事李頌賢表示，隨着政府全面撤辣，加上容許投資移民購買豪宅，今季截至11月底，全港逾5,000萬元的一手成交量錄得約124宗，較第三季約73宗上升約七成，已創出自2018年第二季後的逾6年半新高。

而今年首11個月同類大額一手成交量錄約381宗，已較去年全年約200宗大升逾九成，相信今年同類買賣將創2013年一手住宅物業銷售條例生效後的有紀錄新高。

美聯物業首席區域營業董事方富義表示，根據該行統計，港島山頂南區傳統超級豪宅區於10月及11月，共錄得約21宗買賣成交，當中佔14宗為逾5,000萬元成交。

過去兩個月區內錄得4宗一手買賣，而當中佔2宗為ONE STANLEY成交，包括1宗分層戶及1宗洋房戶成交，涉及金額分別6,752萬元及9,614萬元。

瑜一第1C期特選3房單位提供44.8萬元折扣

●聖誕及新年將至，發展商為旗下樓盤推出優惠，華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，由12月8日起至明年1月28日，買家選購項目第5座指明單位，可享額外1%折扣，並為特選三房單位提供44.8萬港元折扣。

是次推出的3個精選單位，分別為第5B座10樓A室、18樓A室及20樓A室，全數享有內園景觀，中高層單位享九龍東海景。整個瑜一系列目前已累售469伙，套現約80億元。

PARK SEASONS下周二新一輪銷售 包括全新25伙一房及兩房

●會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS公布最新銷售安排，下周二(10日)發售159伙，集團副主席兼常務董事黃光耀表示，新一輪銷售將重點推出全新25伙一房及兩房戶型，折實最低售價454.1萬港元，呎價約14,333元起。

他指出，今批重點銷售單位，包括12個一房開放式廚房、10個兩房開放式廚房、以及3個兩房梗房加書房單位，實用面積314至537方呎。以折實價計，佔近半數單位售價低於500萬元，該25伙折實售價共約1.48億元。

維港‧雙鑽四房大宅招標以7080萬售出 呎價4萬元

利亞港景致，成交價為7,080萬港元，呎價約40,000元，為啟德跑道區項目向都會公園及啟德體育園景觀價格指標。

該項目以現樓形式發售，設兩幢住宅大廈，合共提供702個單位，實用面積由244至1,770方呎，設有開放式、一房、兩房、三房及特色戶。