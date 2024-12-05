高力：今年本港政府地價收益僅達目標約11%

回顧本港2024至25年度賣地計劃至今的記錄，高力指出，今年是政府和持份者在複雜市場環境中進行策略重整的一年，期間推出8幅土地中，4幅已成功批出，3幅仍在招標中。

其中包括沙田的兩幅住宅用地，源順圍及沙田圍路地皮分別以6.19億港元與10.2億元批出；另外兩幅分別位於九龍灣啟福道及火炭山尾街 的電動車充電站用地，亦以8,200萬元及2,100萬元批出。

該公司香港研究部主管李婉茵表示，截至10月底，本財政年度的地價收入總額約37億元，僅達政府本財年330億元的地價收入目標的約11.2%。此目標僅佔政府總收入目標的約5.2%，相比疫情及社會事件前佔約20%的平均水平顯著下降。同時，本年度的地價收入亦較上個財年的約195.8億元總額減少約81%，反映在目前的市場環境下，調整土地出售策略所面臨的種種挑戰。

高力估價及諮詢服務主管周若瑜指，今年度有一幅流標項目，為政府推出的柴灣住宅用地，屬私人興建資助出售房屋先導計劃的項目。發展商普遍指出，限制性的條件、高昂的建築成本及有限的盈利空間是流標的主因。條件限制發展商提升項目價值及盈利能力的空間，進一步削弱競投意欲及提交具競爭力標書的動力。

對於住宅市場，李又指，由於發展商目前仍有超過2.1萬個貨尾單位需要消化，因此住宅市場仍然受壓。雖然政府的人才和招商引資計劃已帶動部分需求，但全球市場走勢的不確定性仍對買家的信心構成一定影響。

隨着更多新市鎮地皮推出，整體規劃和發展路線圖將是吸引發展商參與的關鍵。若當區缺乏基礎設施及商業民生配套，加上在充滿不確定性及高息的環境下，發展商將承擔較大的投資風險。當局應審視如何平衡基建需求及增加投標誘因，同時確保底價更貼近市場實際情況，以吸引更多發展商參與。

就工業市場而言，周表示，物流發展仍是工業市場的重點。儘管市場氣氛疲弱以及來自大灣區的競爭對香港需求造成壓力，預計此類地皮的投標數量可能不會太多。

對於商業市場，李婉茵補充，受寫字樓空置率高企與租金下降影響，今年並無新商業用地推出或計劃招標。總結今年的賣地表現凸顯了靈活應變和策略性規劃的重要性。預期在政策調整和市場重整的支持下，住宅樓價將於2025年回穩。