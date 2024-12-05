美股早段缺方向　比特幣企穩10.3萬美元

美股3大指數周四早段牛皮，道指跌58點，報44,955點；標指跌2點，報6,083點；納指升5點，報19,740點。港股夜期報19,673點，升20點，高水113點。比特幣報103,448美元，過去一日升幅累計為4.52%。

美國聯儲局的貨幣政策一直都是全球金融市場的焦點，外界關注本月會否繼續減息。該局主席鮑威爾出席一個座談會時表示︰「美國經濟狀況非常好，這種趨勢沒有理由不繼續保持。好消息是，我們可以(在減息方面)更謹慎一點。」儘管他的言論偏向「鷹派」，但市場似乎沒有明顯反應，芝商所FedWacth工具顯示，利率期貨市場繼續反映本月減息的機率約為74%，美國10年期國債孳息率報4.218厘，未見有太大的反彈。

市場對鮑威爾的言論反應冷淡，主要原因是聯儲局一直以來都強調會按照數據去決定減息步伐，意味香港時間今晚公布的非農就業及失業率數據，才是真正左右決策的重點。正因如此，相比起聯儲局官員的言論，市場更加重視實際公布的數據。

服裝品牌American Eagle Outfitters於11月2日止季度錄得收入按年減少0.91%至12.89億美元；純利8,001.9萬美元，按年減少17.25%。AEO股價早段曾瀉13.04%；其展望本季同店收入按年微升1%，但總體收入將減少4%(包括約8,500萬美元假期季節因素變化的影響)，經營溢利則料介乎1.25億至1.3億美元。