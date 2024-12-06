東方日報B2：比特幣爆發　首破10萬關

曾豪言把美國打造成「全球加密貨幣之都」的特朗普再度當選美國總統後，「特朗普交易」復熾帶挈加密貨幣高歌猛進。他最新在社交平台宣布，委任「加密幣好友」阿特金斯(Paul Atkins)出任美國證交會(SEC)主席一職。憧憬SEC未來加大力度推動加密幣發展，一改其保守作風，周四整個幣圈近乎井噴式上升，又以比特幣表現較強，每枚日內曾高見104,028美元(約811,418港元)，升幅逾9%。

特朗普稱，阿特金斯是一位公認的常識法規領導者，也意識到數碼資產和其他新猷，能夠推動美國經濟變得更強大，成為全球最好的經濟體。

消息又指，這位曾經在小布殊時期擔任SEC委員的資深金融監管人士，在保守派法律界和共和黨建制派中廣受尊重，所以對他領導SEC抱信心。同時，由於阿特金斯早年創辦的Patomak Global Partners，有為加密貨幣公司提供合規諮詢服務，加上他近年持續公開支持加密產業，所以外界估計阿特金斯接棒之後，將減少加密資產的繁文縟節，作風與即將離任、嚴厲打擊加密貨幣行業亂象的亨斯勒(Gary Gensler)截然不同。

與此同時，聯儲局主席鮑威爾近日表示，比特幣真正競爭對手是黃金而非美元，惟強調由於其極之波動，所以民眾將不會視它為支付方式或價值儲存手段。

值得留意的是，加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣今年以來已經累漲1.3倍，而自特朗普宣布勝選以來的短短一個月，升幅也逾36%，最新市值與英國富時100指數並駕齊驅，並且令「幣圈聖誕老人行情」在全球遍地開花。

此外，納斯達克100指數成分股調整將於下周五收市後公布，有指現時逾千億美元的比特幣大戶微策略(MicroStrategy)，以及美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase都是熱門人選，兩企股價於美股周四早段分別續升最多9.59%和5.6%。

渣打銀行重申比特幣明年底有機會升抵20萬美元，又預期機構投資者的資金流入速度可能會在明年加快，且由於美國監管政策有變，養老基金明年有望提高比特幣在投資組合的權重。有「女股神」之稱的方舟投資創始人伍德提及，比特幣升穿10萬美元對比特幣和數碼產權來說是「美好一日」，又認為阿特金斯可以保護數碼世界的私人財產權。