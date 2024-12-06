專家樓評：政策放寬　買樓收租誘因增

今年租金續升，令現時租金回報率升至平均達3.5厘，部分物業單位的租金回報率更達4厘以上，租金回報率已高於現時銀行定存息率，加上樓價見底回穩機會增加，令有意買樓收租人士增加。

在樓按全放寬後，買樓收租人士的按揭成數由六成上調至七成；而實際上，對於不少已有自住物業按揭在身的人來說，買樓收租的按揭成數更由五成上調至七成，原因是有按揭在身人士買入第二套房，按揭原本需降低一成按揭，按揭成數僅達五成，現時二套房按揭成數亦可高達七成，供款入息比率亦由以往40%上調至50%，首期及入息要求均有所降低，促使買樓收租的潛在需求進一步增加。

租金計算入息提高至80%

現時買樓收租，還有其他利好條件。今年6月金管局就收租物業放寬租金計法，在計算按揭借款人的供款佔入息比率時，由以往租金之七成上調至八成可列作入息計算。若物業連租約，現時銀行一般已接受將物業租金的80%列作入息計按揭，大大降低買樓收租人士申請按揭之入息要求，提高投資物業意欲。買樓收租是香港人熱門的長線投資方式，原因不難理解，每月除了定期有租金回報，租金可用作供樓，若樓價處於升軌時，持有物業亦可享財富增值。

舉例，買家購置一個600萬元連租約單位擬作收租之用，按揭成數已上調至高達七成，選用30年還款期，按照現時按息之最低月入要求不少於38,310元；買家月入30,000元，沒有其他債務，原本仍需找擔保人方可獲批按揭，但納入租金17,500元之80%作為入息後，可計算之入息水平提高至44,000元(30,000元+14,000元)，毋須擔保人已可獲銀行批出按揭。近月買樓收租的誘因增加，料將吸引更多潛在買樓收租人士入市。

中原按揭董事總經理 王美鳳