陸秉鈞：納指100年度「大洗牌」　誰將入局、出局？

一年一度的納斯達克100指數(以下簡稱「Nasdaq 100」)成分股)整即將揭曉，這一市場大事件成為投資者近期熱議的焦點。根據過往Nasdaq 100的調整日程表，今年的成分股調整公告較大機會將於12月13日(本周五)收市後公布，並於12月第三個星期五後的首個交易日(12月23日)開市時正式生效。成分股調整的參考日則為11月最後一個交易日(11月29日)。此次「大洗牌」將對市場走勢及相關公司股價帶來深遠影響，哪些公司會被納入，哪些公司會被剔除，成為投資者密切關注的話題。

有望加入的公司：新勢力崛起

根據《巴倫周刊》的分析，多家公司被認為有望被納入Nasdaq 100，這些公司包括：

Palantir (PLTR.US)

MicroStrategy (MSTR.US)

Equinix (EQIX.US)

芝加哥商品交易所 (CME.US)

盈透證券 (IBKR.US)

Coinbase (COIN.US)

Axon Enterprise (AXON.US)

納斯達克 (NDAQ.US)

DraftKings (DKNG.US)

艾奇資本 (ACGL.US)

其中，Palantir被視為最有可能成功加入的公司之一。作為今年的「大牛股」，Palantir的股價表現令人矚目。公司此前宣布，已於11月26日將股票上市地從紐約證券交易所轉移至納斯達克，並將繼續使用「PLTR」的股票代碼交易。這一舉措被認為是為加入Nasdaq 100鋪路。一旦成功納入指數，投資者預期該公司將吸引更多的資金流入並提升市場知名度。

另一家值得關注的公司是Equinix。該公司雖然在今年7月因會計造假風波導致市值重挫，但隨後成功找到新會計師事務所，並通過內部調查證實管理層無不當行為，其股價自低點反彈強勁，也因此被市場認為有資格進一步進入納斯達克100。

此外，區塊鏈交易所巨頭Coinbase (COIN.US)的表現也受到關注。隨着加密貨幣市場的回暖以及近來的持續升溫，Coinbase的市值穩步上升，其加入納指100的可能性也大幅提升。

可能出局的公司：舊勢力退場

與此同時，一些市值相對較低的公司正面臨被剔除的風險。根據分析，以下10家公司可能會被移出Nasdaq 100：

Moderna (MRNA.US)

超微電腦 (SMCI.US)

Illumina (ILMN.US)

渤健公司 (BIIB.US)

CDW Corp (CDW.US)

MongoDB (MDB.US)

GlobalFoundries (GFS.US)

Warner Bros Discovery (WBD.US)

安森美半導體 (ON.US)

德康醫療 (DXCM.US)

其中，Moderna作為疫苗製造商，雖然在疫情期間因疫苗銷售獲得巨額收入，但隨着全球疫苗需求減少，其市值已不如過去高企，可能無法繼續滿足Nasdaq 100的標準。此外，超微電腦(SMCI)今年以來因深陷會計造假風波，市值大幅縮水，雖然近期有所反彈，但仍可能面臨被剔除的命運。

值得一提的是，傳媒巨頭華納兄弟探索(WBD.US)和MongoDB(MDB.US)也在「危險名單」上。這些公司因行業競爭加劇及盈利能力下降，市值逐漸萎縮，可能無法繼續留在指數之列。

市場影響與投資建議

Nasdaq 100成分股的調整對市場影響深遠。對於那些被納入指數的公司而言，這通常意味著更高的市場曝光度和更多的被動資金流入，例如指數基金和ETF的增持，這往往會推動股價上漲。相反，對於被剔除的公司，股價可能因資金撤離而承壓。

以Palantir為例，其成功加入納指100後，可能進一步鞏固其在市場中的地位。筆者比較看好此股的前景，投資者可考慮逢低加倉，尤其是在成分股調整公告之前入手，以期獲得更高回報。

另一方面，對於可能被剔除的公司，投資者需謹慎行事。若持有相關股票，可考慮在公告前減倉，以降低潛在風險。例如，Moderna和華納兄弟探索的市值疲弱已成為市場公開的風險因素，或需引起投資者注意。

結語

Nasdaq 100的年度調整無疑是市場的一大焦點事件，對投資者而言，此次調整提供了重新審視投資組合的契機。建議密切關注12月13日的成分股公告，及時調整投資策略。這場「大洗牌」的結果將對未來數月的市場走向並不一定產生很大影響，然而相關股份的長遠影響卻是深遠的。投資者應根據自身風險承受能力，考慮是否需要此次調整帶來的投資機會與挑戰。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)