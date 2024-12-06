鄧聲興：美元資產吸引力不減

數據顯示，美國10月份核心個人消費開支(PCE)物價指數反彈0.1個百分點，扣除較波動的食品及能源按年升幅略加快至2.8%，符合預期，但顯示通脹持續回落趨勢暫停，未能符合美國聯儲局12個月核心PCE落在2%左右持續向下的期望。

連同特朗普新政府提出加徵關稅等言論推斷，料特朗普2.0的政策意向或比1.0版更加迅速有力。現時美國物價或已見底，加關稅後或為通脹帶來一定壓力，亦對美國消費者造成影響，料加關稅後或更難達成聯儲局物價目標，通脹進一步下降的預期會降低。

明年減息步伐或放緩

同時，特朗普政策核心如減稅、增加投資增量、關稅及移民供給等，多對利率造成向上干擾。11月美國聯邦公開市場委員會會議紀要顯示，決策者對經濟形勢意見具較大分歧，貨幣當局對利率下調幅度難達成一致。美國明年減息步伐或放緩，未必能夠實現原本4次減息的樂觀預期，聯儲局未來政策利率走勢具不確定性。

另一方面，特朗普近日提名貝森特出任美國財政部長，這位崇尚均衡財政的「鷹」派華爾街老手獲市場積極反應，帶動亞洲、歐洲以及其他地區的股市和期貨市場上漲，但美元匯率及美國國債孳息率有所下滑。

貝森特親近金融市場，認為聯儲局過往利率政策加息太慢及降息太快，料上任首年主攻推動減稅立法、削減財政赤字及調高債務上限等，其中減稅有助提升標普500指數成分股盈利能力，其上任後金融市場有望受惠。

減稅削赤政策獲支持

同時，貝森特崇尚自由貿易，傾向以提高關稅作為談判手段而非目的，以達重建國際經濟和貿易新秩序目的。他主張逐步推進對中國關稅上漲，同時亦要防止過度衝擊美國本土生活成本，堅信美元匯率須由市場決定而非政府干預，以放鬆監管、減輕稅負及讓美國重回私人經濟主導模式爲核心，相信他的理念將有利中美貿易發展。

雖然美國明年降息不確定性增加，但若能減少監管、強美元、降低赤字及改善美國政府財政狀況等因素下，相信美元資產仍獲市場青睞。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)