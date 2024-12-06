姚浩然：恒指難突破區間 比特幣中長線仍可看好
2024年12月06日 10:49
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（Getty Images圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，市場觀望美國將公布的非農就業數據，隔晚美股反覆偏軟。至於比特幣走勢雖然波動，但對港股影響不大。投資者關注內地下周中央經濟會議會否有更多刺激經濟措施出台，但他預期市場對今次會議未抱太大期望，料恒指短期繼續在19,300至20,000點上落，短期難有太大突破。他建議可吼位吸納部分強勢股，看好攜程集團(09961)、小米集團(01810)及名創優品(09896)。
比特幣破頂後回軟，一度觸及10.36萬美元創新高後，最多曾回落至9萬美元邊。姚認為比特幣升穿重要阻力位後回吐在所難免。值得留意的是，微軟(MSFT)下周將開會投票決定是否投資比特幣，若通過相關決定，其他科技企業料會跟隨，比特幣中長線仍值得看好。至於相關概念股短期雖有回吐，但調整幅度不會太大，未有貨的的投資者亦可趁比特幣回調部署相關股份。
滙豐控股(00005)近日宣布已完成下一階段的架構重組，旨在簡化其銀行架構。姚浩然表示，除了滙控的股價表現理想，其他國際銀行如渣打集團(02888)的升勢也相當可觀，反映市場憧憬美國候任總統上場後，對金融機構監管將放寬。本港的國際銀行股走勢較美國銀行股落後，料仍有上升空間。另外，聯儲局減息空間或低於原先預期，亦將有助於提升銀行股的淨息差收入，預期滙控及渣打有望繼續穩步上升並跑贏大市，值得投資者留意。