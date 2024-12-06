姚浩然：恒指難突破區間　比特幣中長線仍可看好

比特幣破頂後回軟，一度觸及10.36萬美元創新高後，最多曾回落至9萬美元邊。姚認為比特幣升穿重要阻力位後回吐在所難免。值得留意的是，微軟(MSFT)下周將開會投票決定是否投資比特幣，若通過相關決定，其他科技企業料會跟隨，比特幣中長線仍值得看好。至於相關概念股短期雖有回吐，但調整幅度不會太大，未有貨的的投資者亦可趁比特幣回調部署相關股份。