ING：內地明年經濟增長料企4.6%　樓價或終於見底

ING銀行發表明年市場展望，該行大中華區首席經濟師宋林相信，即使面對外部環境噪音增加，中國的經濟仍將保持穩定增長，預期明年國內生產總值(GDP)增長穩定於約4.6%，通脹率約0.9%，預計內地可能會將增長目標定於約5%或至少高於4.5%。

隨着美國對中國加徵關稅預期上升，該行相信將抑制明年出口業動力，中國須尋找其他增長動力，當中會更需要國家有力的財政支持，預期地方政府透過債務置換及發行特殊債券來進行債務管理後，將重新扮演財政刺激措施執行者角色。此外，貨幣政策的放鬆可進一步促進信貸復甦，遏止通縮。

另一方面，宋林預期明年內房樓價將終於見底，並呈「L型」復甦趨勢，當中以核心一線城市首先企穩，之後逐漸擴展至二線城市，三線及四線城市表現料分化，供需失衡可能需要更長時間恢復。

人民幣方面，該行認為在強美元下會有一定貶值壓力，但預測人民幣兌每美元匯率波幅將較美匯指數小，未預期會出現有意圖的大規模貶值，目前預測明年將在7至7.4之間波動，如果加徵關稅提前實施，又或者幅度較預期為大，則有可能進一步升至每美元兌7.5元人民幣。