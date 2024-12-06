外媒：特朗普對華加關稅效果存疑　近5000億貨恐逃稅釀缺口

外媒報道，美國候任總統特朗普揚言下月一上任即對中國貨品加徵10%關稅，不過此事可能難以完全實現，原因涉及稅務漏洞及低估中國貨品進口數量，導致數百億美元商品逃過關稅。

報道引述專家指，自2020年初開始，中國所公布的對美國的出口，開始超過美國所公布的來自中國的進口，相關缺口穩步擴大，今年首10個月高達近640億美元(約4,992億港元)，可能超過去年創下的紀錄。

專家認為，有3大因素導致貿易數據差異擴大，一是關稅「小額豁免」(de minimis)的規定(價值低於800美元的商品)；二是美國進口商少報進口額，減低關稅成本；三是中國出口商為增加退稅而虛報出口額。

美中經濟與安全評估委員會近期向國會提交報告，指出扭曲的貿易數據可能阻礙美國決策者制定有效貿易及供應鏈政策。出席委員會聽證會的研究機構Absolute Strategy Research指，美國去年由中國的進口，少報約20至25%，估計去年高達1,600億美元的中國進口商品並未計算在內，主因是美國進口商利用少報或誤報採購量以規避關稅。