二手樓價指數按周回落0.13%　料表現續反覆

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，該行城市領先指數CCL最新報138.38點，按周微跌約0.13%，是11月12日恒指失守兩萬點關口收市當周的市況。市場觀望氣氛濃厚，業主與買家持續拉鋸，CCL一周升一周跌，連續5周於138點水平徘徊。

近期新盤銷情放緩，二手成交淡靜，加上臨近聖誕長假，相信短期樓價繼續反覆，未有向上或向下的訊號。料CCL將於136點到140點之間窄幅爭持，相信短期仍未能擺脫僵局。

本周CCL仍然處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價暫時累跌約6.00%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升約1.85%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約27.68%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約3.24%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.65點，按周跌約0.22%。CCL(中小型單位)報137.44點，按周跌約0.15%。CCL(大型單位)報143.01點，按周跌約0.03%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)走勢同樣一周升一周跌，分別繼續處於2016年9月中、9月底及2017年1月中水平。

四區樓價指數兩升兩跌。九龍CCL_Mass報132.79點，按周跌約0.74%，連跌5周共約2.58%。新界東CCL_Mass報150.31點，按周跌約0.58%。港島CCL_Mass報139.78點，按周升約0.29%，連升兩周共約1.87%。新界西CCL_Mass報約129.43點，按周升約0.29%，連升5周共約3.72%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年8月初、8月底、11月中及12月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，新界東累跌約6.81%，CCL(大型單位)跌約6.71%，九龍跌約6.34%，新界西跌約6.21%，CCL跌約6.00%，CCL Mass跌約5.87%，CCL(中小型單位)跌約5.86%，港島跌約4.04%。