建銀國際料明年港股前低後高　轉牛機會高　推薦呢10股...

建銀國際發表2025年港股市場投資展望報告，預期明年大市進入「熊牛切換」的方向機會很高，並料恒指明年走勢呈「前低後高」形態，波幅區間介乎18,000點至23,000點，國指波動區間介乎6,500點至8,000點，科指則在4,000點至5,200點上落。

建銀國際證券研究部主管及首席策略師趙文利提及，雖然市場有意見認為A股明年有機會跑贏港股，惟他對此表示保留，原因是由AH股溢價顯示，A股要繼續跑贏港股空間不大，況且港股受惠外圍因素改善的幅度往往多於A股，所以不排除港股後市表現會較A股為好。

他又認為，由於跨年及季節性因素，人行於今年餘下時間仍有一次降準空間，惟指現時資金做淡人民幣的力量不強。至於坊間有聲音指人行或透過大幅貶值人民幣的手段應對特朗普加徵關稅，他分析要視乎白宮加關稅目的是為了經濟談判、抑或具政治威脅，惟相信性質屬前者居多。

他指觀乎今次加稅的經濟周期背景，與上次不可同日而語，因回顧「特朗普1.0」時代的加稅行動，美國正處於加息周期，惟今次恰巧相反屬減息周期之中；而另一不同之處是內地出口結構與上次已經不同，所以估計今輪貿戰人民幣兌每美元只會在7.2算徘徊。

內地經濟方面，該行料在增量政策配合下，增長會有5%，消費物價指數(CPI)今年增長料為0.4%，明年可恢復至升1.0%，潛在刺激措施包括提高明年赤字上限，以及設立穩定地產專案基金等。