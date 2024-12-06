海翠花園海景戶累減70萬沽　呎價8683元

二手業主年底趕出貨，紛紛擴大減幅。屯門海翠花園海景單位，累積減價70萬元後，獲用家以580萬元購入自住。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張略欣表示，鰂魚涌御皇臺中層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，享山景，上月中以650萬元放售，最終以575萬元成交，累減75萬元或約11.5%，呎價約12,892元，新買家為用家。

●利嘉閣張嘉榮表示，西半山衛城里12號中層A室，實用面積約422方呎，兩房間隔，望市景，新買家為區內客，原先叫價468萬元，最終累減至350萬元低於市場水平成交，呎價約8,294元。

●中原張志波稱，中半山寶樺臺高層C室，實用面積約1,539方呎，套三房間隔，可望海景，叫價4,838萬元，最終以4,630萬元連一車位沽出，呎價約30,084元，新買家為本地客。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭8座高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，叫價約610萬元放售約3個月後，獲同區客洽詢，減價約20萬元，以590萬元易手，呎價約13,532元。

●中原許嘉揚稱，黃大仙滙豪山高層C室，實用面積約1,101方呎，套三房間隔，另設工人套房，原先叫價1,550萬元，最新以1,390萬元成交，呎價約12,625元，新買家為換樓客。

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新界區

●祥益黃慶德指，屯門海翠花園5座高層G室，實用面積約668方呎，望海景，原業主增加議幅，累積減價達70萬元，區內客看好未來港鐵南延綫發展，遂便決定以580萬元購入自住，呎價約8,683元。

●中原關偉豪表示，將軍澳新都城12月暫錄約5宗買賣，包括1期2座低層A室，實用面積約420方呎，兩房間隔，最新以530萬元易手，呎價約12,619元，原業主於2009年3月僅以198萬元購入。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山聽濤雅苑9座中層B室，實用面積約788方呎，三房間隔，望海景，放盤約3個月，獲買家零議價下以858萬元承接，呎價約10,888元，原業主於2021年9月以1,000萬元購入，持貨約3年帳面虧蝕142萬元，期內跌價約14%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山銀湖．天峰7座高層D室，實用面積約920方呎，套三房間隔，叫價約1,450萬元，日前議價後以1,300萬元易手，呎價約14,130元，新買家為換樓客。

●利嘉閣黃靜顏指，上水新豐大廈頂層單位連天台戶，實用面積約392方呎，天台約284方呎，新買家為區內客，議價50萬元後，以350萬元成交，呎價約8,929元，原業主於2016年以約370萬元買入，帳面蝕20萬元。

●美聯張國成稱，元朗采葉庭5座低層C室銀主盤，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價510萬元，並獲多次出價洽購，終以488萬元成交，呎價約9,587元。

●中原丘漢偉表示，荃灣全．城滙8座高層C室，實用面積約527方呎，兩房間隔，放盤約一個月，最初叫價930萬元，近日經買家洽購後，減價50萬元，以880萬元成交，呎價約16,698元，原業主持貨約7年，帳面獲利31.69萬元。

●中原余仲平稱，荃灣萬景峯3座低層A室，實用面積約1,008方呎，套四房間隔，叫價1,620萬元，原業主希望盡快沽貨，願意增加議價空間，劈價82萬元，以1,538萬元成交，呎價約15,258元，新買家為同區換樓客，睇樓超過1年入市。

●利嘉閣許喜龍指，荃灣中心4座低層B室，實用面積約380方呎，兩房間隔，望山景，新買家為換樓客，單位原先叫價340萬元，議價後以310萬元成交，呎價約8,158元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢禾塘崗村單號屋全幢村屋，套四房連工人房間隔，望山景，叫價2,600萬元，累減500萬元，獲用家以2,100萬元承接，減幅約19.2%，呎價約10,000元，原業主持貨約9年帳面虧蝕150萬元。

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