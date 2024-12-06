新盤表現淡靜　屯門新盤今日沽27伙

新盤市況較為平靜，周五(6日)交投以餘貨項目為主，屯門樓盤今日新一輪銷售，單日沽出約27伙。至於豪宅新盤亦有承接，沙田九肚項目招標售出套四房單位，3,820萬港元。

NOVO LAND第3B期新一輪銷售單日沽出27伙

今日價單推出的單位，包括早前上調定價1%的10伙一房戶，該批一房均為Fiskars第1座的B室，實用面積303方呎，折實價378.76萬至392.27萬元。據悉，該批一房於今日悉數獲得認購。

資料顯示，該期數項目提供769伙，今輪銷售過後，由今年6月開售至今售出近550伙。

富豪‧山峯四房大宅招標售出 成交價3820萬

富豪物業代理董事衞振聲表示，隨着減息周期展開，加上放寬按揭成數及引入專才計劃等利好措施，市場信心增強，交投增加。該盤於不足一個月內再錄成交，反映市場需求持續，買家及投資者信心不減。

DOUBLE COAST I今售1伙 明辦爵士樂派對及置業講座

售出單位為第5座2樓D室低座單位，實用面積304方呎，一房連開放式廚房間隔，以612.2萬元沽出，呎價約20,138元。項目於周六(7日)舉行聖誕爵士樂派對及升學置業專題講座。

101 KINGS ROAD兩房戶以1065萬元沽出

●路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(6日)沽出2B座12樓A室，實用面積856方呎，成交價2,400萬元，呎價約28,037元。該單位曾錄得兩度終止買賣紀錄，單位於2021年5月首次以3,061.1萬元售出，去年11月交易告吹，其後在今年3月再以2,440萬元沽出，本月初終止買賣。