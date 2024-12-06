新盤表現淡靜 屯門新盤今日沽27伙
2024年12月06日 22:04
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新盤市況較為平靜，周五(6日)交投以餘貨項目為主，屯門樓盤今日新一輪銷售，單日沽出約27伙。至於豪宅新盤亦有承接，沙田九肚項目招標售出套四房單位，3,820萬港元。
NOVO LAND第3B期新一輪銷售單日沽出27伙
●新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，於周五(6日)新一輪銷售155伙，包括以價單形式推出的86個單位。市場消息出，即日沽出約27伙。
今日價單推出的單位，包括早前上調定價1%的10伙一房戶，該批一房均為Fiskars第1座的B室，實用面積303方呎，折實價378.76萬至392.27萬元。據悉，該批一房於今日悉數獲得認購。
資料顯示，該期數項目提供769伙，今輪銷售過後，由今年6月開售至今售出近550伙。
富豪‧山峯四房大宅招標售出 成交價3820萬
●百利保控股(00617)與富豪酒店國際(00078)的沙田九肚富豪‧山峯，周五(6日)以招標形式售出一伙套四房單位，項目3座6樓A室，實用面積約2,023方呎，以3,820萬港元售出，呎價約18,883元，買家可享一個住宅車位認購權。
富豪物業代理董事衞振聲表示，隨着減息周期展開，加上放寬按揭成數及引入專才計劃等利好措施，市場信心增強，交投增加。該盤於不足一個月內再錄成交，反映市場需求持續，買家及投資者信心不減。
DOUBLE COAST I今售1伙 明辦爵士樂派對及置業講座
●會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周五(6日)再售出1伙一房低座單位，呎價約20,138元。
售出單位為第5座2樓D室低座單位，實用面積304方呎，一房連開放式廚房間隔，以612.2萬元沽出，呎價約20,138元。項目於周六(7日)舉行聖誕爵士樂派對及升學置業專題講座。
101 KINGS ROAD兩房戶以1065萬元沽出
●宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，於周五(6日)再錄一宗成交，單位為15樓L室，實用面積434方呎，兩房梗廚設計，成交價1,065.6萬港元，呎價約24,553元。
●路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(6日)沽出2B座12樓A室，實用面積856方呎，成交價2,400萬元，呎價約28,037元。該單位曾錄得兩度終止買賣紀錄，單位於2021年5月首次以3,061.1萬元售出，去年11月交易告吹，其後在今年3月再以2,440萬元沽出，本月初終止買賣。