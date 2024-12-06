美國就業數據佳　三大股指全線上升

新出爐的美國就業數據亦「交到貨」，11月新增非農業職位大幅回升至22.7萬份，勝預期的20.2萬份，同月失業率微升至4.2%，符預期，平均時薪按月升0.4%，按年計升4%，超預期。

然而，數據出爐後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員透過利率期貨押注本月減息0.25厘的機會率抽升至91%，10年期美國國債孳息率降至4.161厘。

美股3大指數周五早段●，道指現升113點，報44879點；標指現升23點，報6098點；以科技股為主的納指升134點，報19837點。

造就近期美股接連破頂的功臣，必數「美股7雄」之一、老闆與特朗普異常親密的特斯拉（Tesla）愈戰愈勇，並且獲券商接連調高目標價，其中美銀升至400美元。Tesla周五早段逾1%，報373.8美元。

該行稱，Tesla確認來年不會只推低成本車型，又相信其FSD（全自動駕駛）取得顯著進展，採用率正增加，人形機械人Optimus之開發亦有望加速，兩者均會推動業績增長。公司目前利潤率由硬件驅動，但隨着FSD軟件、充電服務的發展，將更多轉向增值軟件。