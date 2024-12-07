廖嘉豪：12月美元或續弱　利好日圓

本月匯市焦點如預期般仍受美國經濟季節性弱勢主導，美元上周四紐約交易市段已跌穿106心理關口，12月5日公布的申領失業救濟人數仍反映企業招聘意欲低迷，而持續申領失業救濟人數遠高過去年同期，或令美國失業率有上升壓力，市場對美國減息預期升溫或利淡美元。

即使法國政局仍未明朗，但目前對歐元負面影響有限，主因美元回落，以及花旗的外匯市場倉位指數顯示市場沽空歐元倉位或已達極端水平，挾淡倉或推升歐元。歐元兌美元較大機會已企穩在1.05，短期走高機會較大，續維持上周建議，投資者或可待歐元兌美元回升至1.07左右時高沽歐元。法國政局問題令法德國債息差升至歷史新高已對歐元不利，加上若特朗普對歐盟商品全面加徵關稅至10%亦對本已較弱的歐元區經濟尤其德國承壓，轉而加大歐洲央行的減息壓力。因此或可逢高沽出歐元買入美元，歐元兌美元明年初或跌穿1.04，

日圓過去一周升近1%跑贏主流貨幣，跌穿150心理關口後下個支持或在148.7至149.2左右，跌穿後或可再下試147.21。日本央行言論符合我們預期，開始發放較鷹派信號為12月加息鋪路，央行行長植田和男表示，因日本經濟符合央行預期，所以已接近加息時間；過去一直偏鴿的日本央行理事中村豐明亦表示他不反對加息但需視乎數據表視。花旗分析員預期若美元兌日圓在150附近，日本央行有極大機會在12月加息0.25厘。加息因素或在明年續支持日圓跑贏，投資者或可在150以上續低吸日圓。

澳元兌美元上周受第三季GDP 差過預期而一度跌穿0.64水平，但第三季GDP顯示當地實際家庭可支配收入升0.8%，僱員報酬更按季升1.4%，通脹回落應有助澳洲實際工資及家庭收入在2025年持續復甦。加上GDP並非澳洲央行的目標，央行亦已表明需要兩次理想的CPI數據才開始減息，因此花旗分析員認為第三季GDP數據對澳洲央行的利率決定沒有任何實際影響，續維持預期2025年5月才首次減息，明年僅共減0.75厘，投資者或無需因GDP 數據而過度看淡澳元前景。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪